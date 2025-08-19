В России объявили в розыск «мясника» из «Правого сектора»*, назначенного командиром штурмовиков ВСУ

В России объявлен в федеральный розыск уголовник-рецидивист из «Правого сектора»* Валентин Манько, который на Украине возглавил управление штурмовыми подразделениями ВСУ. Об этом сообщили в российских правоохранительных органах.

«Валентин Манько объявлен в розыск», — рассказал источник РИА «Новости».

Манько прослыл на Украине очень жестоким командиром, поскольку в Сумской области почти полностью уничтожили целый 33-й отдельный штурмовой полк, которым он командовал. Он бросал солдат на убой, зная, что они не вернутся.

Ранее Life.ru рассказывал, что новым командующим управлением штурмовыми подразделениями ВСУ стал уголовник и член «Правого сектора»* Валентин Манько, известный своей безжалостностью по отношению к собственным солдатам. В своё время он также занимался разбоем и похищениями людей.