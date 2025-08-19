Мессенджер MAX
19 августа, 08:52

В России объявили в розыск «мясника» из «Правого сектора»*, назначенного командиром штурмовиков ВСУ

В России объявлен в розыск новый командир штурмовых войск ВСУ Манько

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Manko Valentin

В России объявлен в федеральный розыск уголовник-рецидивист из «Правого сектора»* Валентин Манько, который на Украине возглавил управление штурмовыми подразделениями ВСУ. Об этом сообщили в российских правоохранительных органах.

«Валентин Манько объявлен в розыск», — рассказал источник РИА «Новости».

Манько прослыл на Украине очень жестоким командиром, поскольку в Сумской области почти полностью уничтожили целый 33-й отдельный штурмовой полк, которым он командовал. Он бросал солдат на убой, зная, что они не вернутся.

ВСУ начали перебрасывать западную бронетехнику под Сумы
Ранее Life.ru рассказывал, что новым командующим управлением штурмовыми подразделениями ВСУ стал уголовник и член «Правого сектора»* Валентин Манько, известный своей безжалостностью по отношению к собственным солдатам. В своё время он также занимался разбоем и похищениями людей.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

