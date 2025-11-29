На Украине опубликовали уже 699 тысяч некрологов солдат и офицеров ВСУ

На украинских интернет-ресурсах и в социальных сетях опубликовано около 699 тысяч некрологов погибших военнослужащих, заявил военкор Руслан Татаринов. По его словам, эти данные получены с помощью специальной программы, отслеживающей подобные публикации, причём наибольшее количество некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области.

Эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что примерно 30 тысяч солдат и офицеров ВСУ числятся пропавшими без вести. При этом Россия передала Украине около 10 тысяч тел погибших.

Примечательно, что с момента начала СВО потери ВСУ достигли почти 1,5 млн военных. При этом в Верховной раде признают, что ВСУ безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек, ещё столько же числятся ранеными.