Тактика ВСУ по удержанию городов-«фортеций» приводит к несоразмерным потерям военной техники и личного состава без оперативного преимущества, заявил военный эксперт Борис Рожин. По его словам, после падения укреплённых пунктов украинская сторона перестаёт освещать последствия, а стабилизировать фронт в таких условиях становится практически невозможно.

«Как это было после Авдеевки, когда наше наступление покатилось вперёд и полтора года фактически ВСУ не могли стабилизировать ситуацию. Точно так же, как было после Угледара — теряют территории и до сих пор остановиться ещё не могут», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил, что украинская армия неизбежно движется к поражению, а её положение можно считать критическим сразу на нескольких обширных участках фронта из-за стремительного наступления Армии России. Фактически ВС РФ наносит сокрушительные удары ВСУ, пока на Украине «обсасывают» мирный план.