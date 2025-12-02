Генерал НАТО заявил, что окончания конфликта на Украине пока не предвидится

Заместитель командующего Штабом поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер заявил в интервью немецкому изданию Welt, что завершения конфликта «пока не предвидится». По его словам, Запад должен продолжать обеспечивать Украину постоянным потоком ресурсов, поскольку Киев, несмотря на нехватку вооружения, продолжает оказывать сопротивление.

Келлер подчеркнул, что ключевой задачей является поддержание бесперебойных поставок оружия и финансирования.

«Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — сказал он.