Военные РФ заявили о ликвидации пункта временной дислокации элитной 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ в Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал 3-й общевойсковой армии.

Видео © Telegram / 3-я ударная

Целью стал один из жилых домов на территории села Свято-Покровское, который, по данным источника, использовался украинскими военными одновременно как жиль§ и склад. Для удара были задействованы FPV-дроны.

«Операторы FPV-дронов 2-й артбригады подняли «птичек» и в течение нескольких минут нанесли серию высокоточных ударов», — говорится в сообщении.

В результате атаки здание было полностью уничтожено и охвачено огнём.

Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. В начале 2025 года группа бездомных граждан была мобилизована в 81-ю аэромобильную бригаду Вооружённых сил Украины. Однако вместо современного вооружения они получили лишь лопаты и устаревшие автоматы. Снабжение подразделения прекратилось через несколько дней, после чего бойцы были вынуждены самостоятельно искать продовольствие и воду в тыловых районах.