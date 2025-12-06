Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают операцию по ликвидации окружённых украинских сил в населённом пункте Димитров. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения разместили позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов на крыше жилого многоквартирного дома в городе Димитров на территории Донецкой Народной Республики. Операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли удар по данному пункту управления дронами.