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Опубликовано 6 декабря 2025, 09:34

Бойцы «Центра» уничтожают окружённую группировку ВСУ в Димитрове

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают операцию по ликвидации окружённых украинских сил в населённом пункте Димитров. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения разместили позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов на крыше жилого многоквартирного дома в городе Димитров на территории Донецкой Народной Республики. Операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли удар по данному пункту управления дронами.

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Анастасия Никонорова
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