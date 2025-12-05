Под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации телеграм-канала, бездомные были зачислены в 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ в начале 2025 года, но вместо современного вооружения получили лишь лопаты и автоматы. Их снабжение прекратилось через несколько дней, после чего украинские бомжи были вынуждены искать еду и воду в тылу. Вскоре по ним начали бить свои же, обстреливая из артиллерии и отправляя беспилотники.

Несчастных бомбили с двух сторон, в итоге 90% «бомжиного» батальона задвухсотились, а выживших взяли в плен.

Тем временем штурмовые подразделения 3-й армии ВС РФ контролируют более 75% Северска, зачищая около сотни домов ежедневно. Российские военные держат под контролем воздушное пространство, оперативно выявляя укрытия и перемещения противника.

Ранее Life.ru сообщал, что ТЦК активно начали загребать украинских бомжей с улиц на фронт. По словам военкомов, эти люди ничем не хуже других мобилизованных, которых людоловы хватают в городах и сёлах. Кроме того, законодательством это не запрещено.