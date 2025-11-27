Около 3,5 тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины оказались в полной блокаде на левом берегу реки Оскол. По словам президента России Владимира Путина, некоторые из боевиков «выглядят как бомжи».

«Подразделения ВСУ выглядят там как бомжи. 3,5 тысячи человек. Они там не одну неделю в таком положении находятся», — сказал глава государства в ходе общения с журналистами.

Ранее Владимир Путин отметил, что российские войска активно развивают наступление в северной части Запорожской области и приблизились к Гуляйполю. Глава государства пояснил, что с 2014 года противник создал в этом районе мощный укрепрайон, против которого действует российская группировка «Днепр». Он отметил, что на отдельных важных участках обороны противника уже прорваны. Особых успехов достигли подразделения группировки «Восток».