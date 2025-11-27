Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:08

Путин: Бои в зоне СВО прекратятся после ухода ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) прекратятся только при условии, если украинские войска покинут занимаемые территории. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём, вот и всё», — сказал глава государства.

Путин: Темпы ВС РФ в зоне СВО растут по всем направлениям
Путин: Темпы ВС РФ в зоне СВО растут по всем направлениям

А ранее экс-комик Владимир Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве, а генсек НАТО и вовсе заявил, что украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года. Тем не менее в Кремле призвали не делать преждевременных выводов о скором завершении СВО.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar