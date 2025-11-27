Путин: Бои в зоне СВО прекратятся после ухода ВСУ
Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) прекратятся только при условии, если украинские войска покинут занимаемые территории. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём, вот и всё», — сказал глава государства.
А ранее экс-комик Владимир Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве, а генсек НАТО и вовсе заявил, что украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года. Тем не менее в Кремле призвали не делать преждевременных выводов о скором завершении СВО.
