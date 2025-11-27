Путин: Бои в зоне СВО прекратятся после ухода ВСУ

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) прекратятся только при условии, если украинские войска покинут занимаемые территории. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём, вот и всё», — сказал глава государства.