Путин: Темпы ВС РФ в зоне СВО растут по всем направлениям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы действий Армии России в зоне СВО увеличиваются заметно. В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию он подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по всем направлениям.
«Темп увеличивается заметно. У ВС РФ динамика положительная по всем направлениям», — заявил российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что положение украинских войск на фронте оценивается как крайне тяжёлое. ВСУ теряют не просто отдельные населённые пункты, а целые сектора обороны из-за стремительного продвижения российских подразделений.
