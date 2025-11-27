Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:55

Путин: Темпы ВС РФ в зоне СВО растут по всем направлениям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы действий Армии России в зоне СВО увеличиваются заметно. В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию он подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по всем направлениям.

«Темп увеличивается заметно. У ВС РФ динамика положительная по всем направлениям», — заявил российский лидер.

Армия России может освободить Донбасс в течение года, заявил военный эксперт
Армия России может освободить Донбасс в течение года, заявил военный эксперт

Ранее Life.ru сообщал, что положение украинских войск на фронте оценивается как крайне тяжёлое. ВСУ теряют не просто отдельные населённые пункты, а целые сектора обороны из-за стремительного продвижения российских подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar