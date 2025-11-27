Положение украинских войск крайне тяжёлое. Об этом заявил бывший командир бригады «Азов»* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин, которого цитирует издание Military Watch Magazine (MWM).

«Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населённые пункты, как широко утверждают западные источники, но и «целые сектора», поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперёд», — говорится в публикации.

По словам украинского военнослужащего, ситуация на поле боя для Украины становится всё более критической. Он подчеркнул, что речь идёт уже не о локальных потерях, а о сдаче целых оперативных направлений.

