27 ноября, 07:17

Наивная Каллас отказывается верить в поражение Украины на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Европейском союзе опровергли распространяющиеся утверждения о военном поражении Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подводя итоги видеозвонка с министрами иностранных дел стран-членов объединения, назвала такие заявления «абсолютно ложными».

«Если бы Россия могла завоевать Украину военным путём, она бы уже сделала это к настоящему времени», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что для достижения мира необходимо усиливать давление на Москву и придерживаться выбранного курса поддержки Киева. Еврокомиссар призвала сохранять единство в подходе к украинскому вопросу, отметив, что это обеспечит «наилучший исход» как для Украины, так и для Европы в целом.

Тем временем украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.

