Путин: Российские войска проломили оборону ВСУ и подошли к Гуляйполю

Президент Владимир Путин сообщил, что российские войска активно продвигаются на северном направлении Запорожской области и уже вплотную подошли к Гуляйполю. Об этом он заявил, отвечая на вопросы прессы.

«Теперь посмотрите, что происходит в Запорожской области. С 2014 года противник выстроил там укрепрайон, против которого стоит наша группировка «Днепр». На некоторых участках пробивают оборону — на важных участках», — сказал Путин.

По его словам, решающего успеха добилась группировка «Восток»:

«Группировка «Восток» проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами, подошли к городишке Гуляйполе — на полтора-два километра. И пойдут дальше», — подчеркнул президент.

Справка: что важно знать о Гуляйполе и ситуации на фронте

Гуляйполе — город в северной части Запорожской области, который с начала конфликта превратился в один из ключевых узлов украинской обороны. С 2022 года линия фронта проходит непосредственно вокруг населённого пункта, а ВСУ создали там разветвлённую систему укреплений, используя как естественные преграды, так и бетонные фортификации.

Для российских войск это направление важно по нескольким причинам:

– контроль над Гуляйполем открывает путь в глубину северо-восточной части области;

– район является логистическим узлом для снабжения украинских сил, удерживающих Орехов и линии на Токмак;

– продвижение здесь создаёт давление на украинскую группировку, растянутую между Запорожьем и Донецкой областью.

В последние недели российские подразделения активизировали наступление на этом участке, продвигаясь из-за потери ВСУ населённых пунктов Полтавка и Успеновка. Аналитический ресурс Deep State ранее сообщал, что украинские силы были в шаге от потери Гуляйполя из-за хаотичного отхода и случаев «дружественного огня».