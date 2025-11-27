Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 ноября, 14:04

Путин: Российские войска проломили оборону ВСУ и подошли к Гуляйполю

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин сообщил, что российские войска активно продвигаются на северном направлении Запорожской области и уже вплотную подошли к Гуляйполю. Об этом он заявил, отвечая на вопросы прессы.

«Теперь посмотрите, что происходит в Запорожской области. С 2014 года противник выстроил там укрепрайон, против которого стоит наша группировка «Днепр». На некоторых участках пробивают оборону — на важных участках», — сказал Путин.

По его словам, решающего успеха добилась группировка «Восток»:

«Группировка «Восток» проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами, подошли к городишке Гуляйполе — на полтора-два километра. И пойдут дальше», — подчеркнул президент.

Справка: что важно знать о Гуляйполе и ситуации на фронте

Гуляйполе — город в северной части Запорожской области, который с начала конфликта превратился в один из ключевых узлов украинской обороны. С 2022 года линия фронта проходит непосредственно вокруг населённого пункта, а ВСУ создали там разветвлённую систему укреплений, используя как естественные преграды, так и бетонные фортификации.

Новости СВО. Прорыв в центре Северска, морпехи ВСУ в Красноармейске попали в котёл, в НАТО назвали срок окончания конфликта на Украине, 27 ноября

Для российских войск это направление важно по нескольким причинам:
контроль над Гуляйполем открывает путь в глубину северо-восточной части области;
– район является логистическим узлом для снабжения украинских сил, удерживающих Орехов и линии на Токмак;
– продвижение здесь создаёт давление на украинскую группировку, растянутую между Запорожьем и Донецкой областью.

В последние недели российские подразделения активизировали наступление на этом участке, продвигаясь из-за потери ВСУ населённых пунктов Полтавка и Успеновка. Аналитический ресурс Deep State ранее сообщал, что украинские силы были в шаге от потери Гуляйполя из-за хаотичного отхода и случаев «дружественного огня».

Марина Фещенко
