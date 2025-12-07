Новости СВО. ВСУ в котле в Димитрове, ВС РФ штурмуют центр Гуляйполя, наши дроны в Сумах, США и Украина согласовали детали мира, 7 декабря Оглавление Курская область, 7 декабря Запорожская область, 7 декабря Донецкая Народная Республика, 7 декабря США и Украина обсудили мирный план Армия России уничтожает противника в Запорожской области и ДНР, ВСУ пытаются атаковать на границе с Курской областью, военные аналитики не видят шансов для Киева — дайджест Life.ru. 6 декабря, 21:07 8150 8150 Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 7 декабря

Реактивная артиллерия «Северян» уничтожила позиции ВСУ у Рыжевки. Это село находится в нескольких километрах от Тёткино. В районе сумской Андреевки разбиты боевые группы 158-й бригады, 225-го штурмового полка и 5-го пограничного отряда. В селе Кияницы БПЛА «Герань» уничтожили командный пункт 15-го пограничного отряда.

В самих Сумах также продолжается уничтожение противника. Украинские ресурсы фиксируют появление в городе российских FPV-дронов.

За одни сутки противник потерял в Сумской и вблизи Курской областей свыше 90 человек, а также несколько единиц техники.

Запорожская область, 7 декабря

Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что в Гуляйполе улицы Дачная и Набережная перешли под контроль российских войск. Фактически это центр города. Основные силы противника здесь сконцентрированы на правом берегу реки Гайчур.

На другом участке фронта в Запорожской области ВС РФ продвигаются в Приморском и Степногорске. В последнем войска занимают район многоэтажек. Сам город находится в окружении. Также наши артиллеристы наносят удары по укреплениям ВСУ в Малокатериновке. Здесь противник пытается создать новую линию обороны.

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в одном из районов населённого пункта Гуляйполе. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 7 декабря

Армия России уничтожает украинские формирования на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике. В Димитрове (Мирнограде) с каждым днём ухудшается положение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении. Сейчас ВС РФ уже ведут наступление в селе Гришино, отодвинули врага от Родинского и зачищают Ровное.

Бои также идут в Северске. Здесь наши штурмовики достигли улиц Энергетиков и Шевченко. Ресурсы противника утверждают, что 70% города стали «серой» зоной.

Карта СВО на 7 декабря 2025 года. Фото © divgen.ru

США и Украина обсудили мирный план

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Кушнер встретились с секретарем СНБО Украины Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Гнатовым, обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией. Возможно, что с киевским режимом уже согласовали все условия мира. На сайте Госдепартамента США появилось заявление, в котором сообщается об итогах встречи представителей Вашингтона и Киева.

— Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России проявить серьёзную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств, — говорится в сообщении.

Кроме того, Госдеп утверждает, что были согласованы рамки мер безопасности. И это всё происходит, когда на Западе признают ухудшившееся положение Украины на поле боя. Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми рассказал The New York Times о преимуществах Москвы и отметил, что будущее Киева выглядит «очень мрачным». В свою очередь, посол США в НАТО Мэтт Уитакер считает, что стороны приблизились к миру ближе, чем когда-либо.

Авторы Даниил Черных