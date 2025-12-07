Новости СВО. ВСУ в котле в Димитрове, ВС РФ штурмуют центр Гуляйполя, наши дроны в Сумах, США и Украина согласовали детали мира, 7 декабря
Армия России уничтожает противника в Запорожской области и ДНР, ВСУ пытаются атаковать на границе с Курской областью, военные аналитики не видят шансов для Киева — дайджест Life.ru.
Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников
Курская область, 7 декабря
Реактивная артиллерия «Северян» уничтожила позиции ВСУ у Рыжевки. Это село находится в нескольких километрах от Тёткино. В районе сумской Андреевки разбиты боевые группы 158-й бригады, 225-го штурмового полка и 5-го пограничного отряда. В селе Кияницы БПЛА «Герань» уничтожили командный пункт 15-го пограничного отряда.
В самих Сумах также продолжается уничтожение противника. Украинские ресурсы фиксируют появление в городе российских FPV-дронов.
За одни сутки противник потерял в Сумской и вблизи Курской областей свыше 90 человек, а также несколько единиц техники.
Запорожская область, 7 декабря
Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что в Гуляйполе улицы Дачная и Набережная перешли под контроль российских войск. Фактически это центр города. Основные силы противника здесь сконцентрированы на правом берегу реки Гайчур.
На другом участке фронта в Запорожской области ВС РФ продвигаются в Приморском и Степногорске. В последнем войска занимают район многоэтажек. Сам город находится в окружении. Также наши артиллеристы наносят удары по укреплениям ВСУ в Малокатериновке. Здесь противник пытается создать новую линию обороны.
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в одном из районов населённого пункта Гуляйполе. Видео © Telegram / Минобороны России
Донецкая Народная Республика, 7 декабря
Армия России уничтожает украинские формирования на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике. В Димитрове (Мирнограде) с каждым днём ухудшается положение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении. Сейчас ВС РФ уже ведут наступление в селе Гришино, отодвинули врага от Родинского и зачищают Ровное.
Бои также идут в Северске. Здесь наши штурмовики достигли улиц Энергетиков и Шевченко. Ресурсы противника утверждают, что 70% города стали «серой» зоной.
Карта СВО на 7 декабря 2025 года. Фото © divgen.ru
США и Украина обсудили мирный план
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Кушнер встретились с секретарем СНБО Украины Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Гнатовым, обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией. Возможно, что с киевским режимом уже согласовали все условия мира. На сайте Госдепартамента США появилось заявление, в котором сообщается об итогах встречи представителей Вашингтона и Киева.
— Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России проявить серьёзную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств, — говорится в сообщении.
Кроме того, Госдеп утверждает, что были согласованы рамки мер безопасности. И это всё происходит, когда на Западе признают ухудшившееся положение Украины на поле боя. Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми рассказал The New York Times о преимуществах Москвы и отметил, что будущее Киева выглядит «очень мрачным». В свою очередь, посол США в НАТО Мэтт Уитакер считает, что стороны приблизились к миру ближе, чем когда-либо.