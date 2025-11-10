«Буревестник», «Посейдон» и «Сармат» — оружие Судного дня России: что известно на 2025 год Оглавление «Буревестник»: крылатая ракета с ядерным двигателем Характеристики «Буревестника» Почему «Буревестник» — это прорыв «Посейдон»: подводный дрон Характеристики «Посейдона» Ракетный комплекс «Сармат» Характеристики «Сармата» Стратегический арсенал России скоро пополнится тремя нашумевшими новинками — «Буревестником», «Посейдоном» и «Сарматом». Подробно об их характеристиках, испытаниях и роли как оружия Судного дня — читайте в материале Life.ru. 9 ноября, 22:45 «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат» обеспечили стратегический паритет России на десятилетия вперёд. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock-Pixelsquid, Ikkiae001, © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ, © Chat GPT

Российский военно-промышленный комплекс обнажил новые клыки стратегического сдерживания, явив миру уникальную триаду абсолютной мощи и неуязвимости. Ответом Москвы на обилие геополитических вызовов стали крылатая ракета с неограниченной дальностью «Буревестник», подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и баллистическая ракета с возможностью суборбитального полёта «Сармат», чьи уникальные характеристики держат в напряжении военных экспертов по всему миру. За способность каждой из разработок одним ударом повернуть ход истории их прозвали пугающим прозвищем — оружие Судного дня.

По словам президента России Владимира Путина, создание «Буревестника», «Посейдона» и «Сармата» имеет эпохальное значение для страны, обеспечения её безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперёд. Каждая из этих сверхсложных систем уникальна в своём роде и не имеет аналогов в мире.

«Буревестник»: крылатая ракета с ядерным двигателем

«Буревестник» — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Она завершила полный цикл государственных испытаний 21 октября, подтвердив заявленные характеристики по части дальности, маневрирования и способности обходить силы ПРО. Убедились в этом не только российские военные, но и командование НАТО.

«В зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — отмечал Верховный главнокомандующий.

Характеристики «Буревестника»

О конструировании «Буревестника» стало известно в 2018 году. Характеристики разработки до сих пор держатся в строжайшем секрете. Габариты, дозвуковая скорость полёта и боевая часть роднят новинку с российской крылатой ракетой воздушного базирования Х-101, корпус которой изначально и планировалось использовать для размещения внутри ядерного двигателя.

Почему «Буревестник» — это прорыв

Главным же отличием «Буревестника» от всех существующих крылатых ракет является неограниченная дальность полёта. Внутри неё — миниатюрная атомная электростанция. Использование энергии распада тяжёлых ядер позволяет разработке достичь любой точки на Земле по любой из траекторий, огибая рельеф местности, средства радиолокационной разведки и батареи ПРО. По оценкам западных экспертов, в теории «Буревестник» может годами кружить над противником перед нанесением удара.

Важно добавить, что «Буревестник» уже дал старт новым работам по созданию ракет глобальной дальности с гиперзвуковой скоростью полёта.

«Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — подчёркивал президент РФ.

«Посейдон»: подводный дрон

«Посейдон» — это подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, предназначенный для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника. Его носителями из-за огромных размеров могут выступать лишь субмарины специального назначения. Одна из них — БС-329 «Белгород» — уже введена в состав Тихоокеанского флота, другая — «Хабаровск» — спущена на воду и готовится войти в состав ТОФ.

Как и в случае с «Буревестником», Запад не сразу смог поверить в скорое появление оружия на ядерной тяге и счёл предупреждения Кремля обыкновенным блефом. Впрочем, когда Минобороны показало гигантскую «торпеду» и её носители, все сомнения отпали.

«Хотя критики поначалу высмеивали «Посейдон», называя его мифом, теперь ясно, что Россия всерьёз намерена использовать это апокалиптическое оружие», — писал в 2021 году журнал Popular Mechanics.

Характеристики «Посейдона»

По понятным причинам точные характеристики «Посейдона» в цифрах не озвучиваются. Однако известно о разработке уже достаточно. Так, скорость беспилотника превосходит все существующие надводные корабли, её аппарат может развить на глубине до тысячи метров, сообщал президент. Одни аналитики уверяют, что речь идёт о 60–70 узлах (110–130 км/ч), другие — что о 110 узлах (200 км/ч).

По некоторым данным, ядерная боевая часть «Посейдона» имеет мощность две мегатонны в тротиловом эквиваленте. Как сообщал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, одного такого аппарата достаточно, чтобы стереть с лица Земли небольшую страну. А Кристофер Форд, некогда помощник экс-госсекретаря США по международной безопасности, заявлял, что эта ядерная торпеда может «затоплять целые американские города радиоактивными цунами».

«Противоядия и средств противодействия против него на сегодня нет. Аналогов ни у кого тоже нет», — сообщал Life.ru председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В настоящий момент «Посейдон» проходит цикл испытаний. О крайнем тестовом пуске ядерного дрона президент Владимир Путин проинформировал в конце октября.

Ракетный комплекс «Сармат»

РС-28 «Сармат» — это тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Она предназначена не столько для замены находящихся на вооружении РВСН «Воевода», сколько для выведения стратегических ядерных сил страны на принципиально новый уровень благодаря уникальной концепции «орбитальной бомбардировки» гиперзвуковыми блоками «Авангард».

«Это чертовски хорошая штука», — отзывался о «Сармате» экс-глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

Первой отличительной чертой комплекса является нетипичная для МБР схема выведения на траекторию полёта. Обнаружить его запуск невозможно до тех пор, пока ракета не начнёт набор высоты. Этот эффект достигается за счёт применения «холодного» старта, когда ракета сначала выбрасывается из шахты пороховым зарядом, а лишь затем запускается её двигатель. Таким образом происходит обман вражеских спутников инфракрасной разведки.

Второй ключевой особенностью «Сармата» является его уникальная траектория полёта. РС-28 движется по суборбитальной траектории и способна достигать цели не только через Северный, но и через Южный полюс. Это позволяет обходить развёрнутые Западом системы ПРО, сосредоточенные на атаку с севера, и наносить удар с наиболее уязвимого направления.

Характеристики «Сармата»

Боевая часть одного «Сармата» достигает мощности 7,5 мегатонны. Эта смертоносная начинка распределена между несколькими боевыми блоками, которых в каждой ракете может быть от 10 до 15. Также РС-28 может работать в паре с гиперзвуковым «Авангардом», который уже неоднократно вынуждал американских генералов делать пугающие признания. Этот блок способен выходить на рекордную скорость 28 Махов, что делает его недостижимой целью для любой ныне существующей системы ПРО в мире.

«У нас нет никакой системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас», — заявлял в 2018 году теперь уже бывший глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

РС-28 запустили в серийное производство в 2022 году, в 2025-м она будет поставлена на опытное боевое дежурство.







«Сармат», «Буревестник» и «Посейдон» — это не просто новые виды вооружений. Это символы перехода к новой реальности, где стратегическое превосходство России стало неоспоримым. Отныне геополитическая игра ведётся по нашим правилам: мы обладаем абсолютным оружием, способным нанести удар с любого направления — из космоса, с воздуха и из морских глубин, не оставляя противнику и шанса на спасение.

