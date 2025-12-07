Путин в Индии
7 декабря, 13:09

ВСУ взорвали дамбу под Бахмутом, чтобы остановить наступление Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dora Ubaldina

Украинские военные подорвали дамбу в селе Приволье, что севернее Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ, опубликовавшая соответствующие кадры.

Кадры подрыва дамбы. Видео © 30 ОМБ ВСУ

Целью подрыва, как указывается, является попытка остановить продвижение российских войск на этом участке фронта.

Село Приволье расположено на Краматорском направлении, где Армия России в последнее время ведёт активное наступление, что признают и офицеры ВСУ. Информацию о тактическом успехе на данном участке также публикуют российские военные паблики. На их картах отмечается продвижение в районе села Пазино, находящегося неподалёку от Приволья.

Российское наступление обостряет проблемы ВСУ на фронте, приближая крах Киева

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российские беспилотники успешно сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, целью операции украинской стороны была эвакуация военных советников НАТО, оказавшихся в блокированной группировке.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

