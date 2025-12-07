Российское наступление усиливает внутренние проблемы украинской армии на разных участках фронта, приближая крах киевского режима. К такому выводу, основываясь на словах военных и аналитиков, приходит газета The New York Times.

Издание отмечает, что ситуация постепенно ухудшается. Главными проблемами ВСУ становятся истощение личного состава, технологическое отставание в области дронов и вынужденная оборона на нескольких тяжёлых направлениях сразу.

На Донецком направлении, в районе Покровска, с сентября линия обороны начала «просто осыпаться от изнеможения». Российская армия применяет массовые волны ударных и разведывательных дронов, создавая технологический разрыв, который Украина не может быстро закрыть.

«Удары идут всё время и по всем направлениям», — описывает ситуацию под Лиманом капитан ВСУ Олег Войцеховский.

В Покровске ситуация стала символом перегрузки. Там возросли потери, а эвакуация тел затруднена. Местные бойцы описывают город как пространство, где гражданские и военные тела «смешаны, без возможности поднять их». Часть аналитиков считает, что Киев удерживает город ценой больших потерь.

Концентрация сил под Покровском ослабила другие участки. В Запорожской области российские войска продвинулись на 75 квадратных миль вокруг Гуляйполя за ноябрь — это почти 40% всех их территориальных приобретений за месяц. Темпы продвижения эксперты называют тревожными.

Общая проблема — кратный дисбаланс в живой силе. Украинские бойцы констатируют, что если у них три человека, то у противника — тридцать. Дроны превратили широкую полосу фронта в «зону поражения», ограничивая любое движение.

Ранее норвежский журналист Пол Стейган в своём блоге заявил, что украинская армия демонстрирует признаки разложения. По его данным, число дезертиров в 2025 году достигло 182 тысяч человек, что вдвое превышает показатели прошлого года. Стейган отметил, что в 2022 году дезертировали 10 тысяч человек, а в 2023-м — уже 25 тысяч. Он добавил, что Россия применяет тактику на истощение, методично уничтожая противника, и что Украина приближается к критической точке.