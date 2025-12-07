«Тебе надо, ты и воюй!» Группа украинских бойцов послала по рации командира и бежала

В Днепропетровской области украинские военные самовольно ушли с позиций, отказавшись подчиняться своему командованию. А когда начальство по рации попыталось вернуть их на передовую, то в ответ бойцы нецензурно ответили. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиоперехват переговоров ВСУ.

Как следует из разговора, 12 украинских военнослужащих попали под обстрел со стороны ВС РФ, российские штурмовики пошли в наступление, стало ясно, что украинцам пора сдаваться. Однако командиры ВСУ сами отошли в тыл и по рации начали требовать от подчинённых продолжать сопротивление. Тогда украинские солдаты просто сбежали, заявив, что у них есть раненые и погибать никто не хочет, а если командирам очень надо, то пусть сами приходят в окопы и гибнут.

Командир ВСУ в ответ приказал подчинённым «проверить руки и ноги», заверив, что на этом участке фронта заменить их некем. Он также пригрозил всем дезертирам уголовной ответственностью, вплоть до тюрьмы. Тогда сбежавшие солдаты ответили, что «пусть живые идут в разведку», отказавшись возвращаться под обстрел. Командир перешёл на мат, пытаясь запугать своих бойцов. Но в ответ ему ответили по рации такой же порцией нецензурной брани.