В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения ВСУ «Кракен»*, которое формируют из националистически настроенных бойцов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем «Кракен»* 3-го штурмового корпуса Вооружённых Сил Украины», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

По данным силовиков, в «Кракене»* действует строгий отбор по идеологическим критериям. Туда берут только самых мотивированных боевиков с националистическими взглядами.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты считают, что после захвата Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского. Это может привести к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.