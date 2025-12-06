В Британии назвали взятие ВС РФ Красноармейска новым словом в военном деле
Обложка © Telegram / Минобороны России
Освобождение Красноармейска силами российской армии ознаменовало собой изменение хода конфликта, продемонстрировав принципиально новый метод взятия населённого пункта. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
Применённая тактика, названная авторами «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от агрессивного окружения с применением тяжёлой техники и пехоты в пользу скрытного проникновения небольшими группами. Благодаря туману это позволило российским военнослужащим оставаться вне поля зрения БПЛА ВСУ, что журналисты издания обозначили как «демеханизацию боевых действий».
«Новый стиль ведения Россией военных действий в городах нагнетает страх среди киевских войск», — говорится в статье.
Напомним, 1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Позже военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого Красноармейска.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.