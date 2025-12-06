Освобождение Красноармейска силами российской армии ознаменовало собой изменение хода конфликта, продемонстрировав принципиально новый метод взятия населённого пункта. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Применённая тактика, названная авторами «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от агрессивного окружения с применением тяжёлой техники и пехоты в пользу скрытного проникновения небольшими группами. Благодаря туману это позволило российским военнослужащим оставаться вне поля зрения БПЛА ВСУ, что журналисты издания обозначили как «демеханизацию боевых действий».