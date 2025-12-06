Путин в Индии
6 декабря, 18:48

Армия Украины рушится: В мире заговорили о крахе ВСУ из-за рекордного дезертирства

Steigan: Дезертирство в ВСУ с каждым годом увеличивается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Shereme

Норвежский журналист Пол Стейган заявил, что украинская армия демонстрирует признаки разложения, а число дезертиров в 2025 году достигло 182 тысяч человек. Об этом он написал в своём блоге Steigan.

«Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали 10 000 человек, в 2023 — 25 000. Число погибших невероятно велико», отметил Стейган.

Он добавил, что Россия применяет тактику на истощение, что позволяет ей методично уничтожать противника, и Украина приближается к критической точке.

«‎Разбегающаяся армия»: Из ВСУ каждые 2 минуты дезертирует солдат

Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ заявил о серьёзной проблеме дезертирства в украинской армии, из-за которой даже формально достаточные показатели мобилизации не позволяют восполнить потери личного состава. По его словам, многие военнослужащие покидают части самовольно (СОЧ). Он отметил, что для полноценного укомплектования подразделений ежемесячно требуется мобилизовывать порядка 70 тысяч человек.

