Украинская армия сталкивается с серьёзной проблемой дезертирства, из-за чего формально достаточная мобилизация не восполняет потери личного состава. Об этом сообщил командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько.

«Очень много уходят в СОЧ (самовольное оставление части). Если бы мобилизовывали по 70 тысяч ежемесячно, все подразделения были бы укомплектованы», — отметил Манько.

Манько, ранее публиковавший секретные карты украинской армии, заявил, что солдаты массово самовольно покидают части, и это якобы нивелирует эффект от текущих темпов мобилизации. Он утверждает, что при наборе в 30 тысяч человек в месяц Вооружённые силы Украины не успевают закрывать нехватку бойцов, тогда как потребность, по его словам, вдвое выше. Командующий также посетовал на слабую информационную работу в армии и подчеркнул, что объявленная амнистия дезертиров лишь подталкивает к новым случаям ухода с позиций.

Ранее сообщалось, что только в октябре ряды ВСУ по небоевым причинам покинули 21 602 человека. Украинская армия теряет примерно одного военнослужащего каждые две минуты, а многие случаи дезертирства даже не фиксируются. Постоянное бегство бойцов представляет для Украины куда большую угрозу, чем отступления на фронте.