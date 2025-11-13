Дезертирство в ВСУ приобрело системный характер, несмотря на смертельные риски при попытке сдачи в плен, заявил в эфире радио Sputnik военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, украинских военных, пытающихся поднять белый флаг, часто обнаруживают собственные беспилотники и ликвидируют на месте.

Эксперт отметил, что большинство случаев уклонения происходит на этапе мобилизации или во время отправки в зону боевых действий. Он напомнил, что весной 2024 года киевским режимом были приняты нормативные поправки, искусственно исключающие значительную часть реальных дезертиров из официальной статистики.

Аналитик также раскрыл схему сокрытия самовольных уходов, при которой командиры подразделений продолжают получать денежное довольствие за отсутствующих военнослужащих. Данная практика позволяет занижать масштабы проблемы в официальных отчётах, маскируя реальное положение дел с дисциплиной в ВСУ.

«Определение дезертиров теперь передано командирам частей. В итоге они сознательно скрывают тех, кто ушёл в самоволку, продолжая получать за них зарплату и прочие выплаты, что позволяет занижать официальные данные», — подчеркнул Онуфриенко.

Напомним, европейские страны начали прорабатывать механизмы экстрадиции украинских беженцев через Интерпол. Данная схема нужна Владимиру Зеленскому для пополнения рядов ВСУ. Доктор политических наук Александр Семченко рассказал, что по новой схеме уже работают Польша, Германия и Франция.