Суммарные потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек, что привело к росту дезертирства. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание сообщает, что ужас перед этими цифрами стал одним из катализаторов новой волны дезертирства: солдаты готовы на всё, лишь бы не попасть на фронт. По оценке депутата Анны Скороход, число сбежавших с поля боя достигло 400 тысяч.

При этом всего с Украины бежало 650 тысяч мужчин призывного возраста.

Генерал-лейтенант, командир «Ахмата» Апти Алаудинов также ранее приводил цифры потерь ВСУ. По его данным, количество погибших и пропавших без вести военных противника может насчитывать около 2 миллионов человек.