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Опубликовано 7 ноября 2025, 08:47

MWM: Потери ВСУ превысили 1,7 млн, дезертиров уже более 400 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Суммарные потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек, что привело к росту дезертирства. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание сообщает, что ужас перед этими цифрами стал одним из катализаторов новой волны дезертирства: солдаты готовы на всё, лишь бы не попасть на фронт. По оценке депутата Анны Скороход, число сбежавших с поля боя достигло 400 тысяч.

При этом всего с Украины бежало 650 тысяч мужчин призывного возраста.

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Генерал-лейтенант, командир «Ахмата» Апти Алаудинов также ранее приводил цифры потерь ВСУ. По его данным, количество погибших и пропавших без вести военных противника может насчитывать около 2 миллионов человек.

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Александра Вишнякова
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