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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 08:06
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Алаудинов заявил о победе России в СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Генерал-лейтенант, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о победе России в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал он.

По словам командира «Ахмата», несмотря на это, России предстоит ещё много работы для юридического закрепления результата.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов пригласил своих критиков в зону СВО
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов пригласил своих критиков в зону СВО

Ранее Алаудинов приводил цифры потерь ВСУ. По его данным, количество погибших и пропавших без вести военных противника в зоне специальной военной операции может насчитывать около 2 миллионов человек.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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