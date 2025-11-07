Алаудинов заявил о победе России в СВО

Генерал-лейтенант, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о победе России в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал он.

По словам командира «Ахмата», несмотря на это, России предстоит ещё много работы для юридического закрепления результата.

Ранее Алаудинов приводил цифры потерь ВСУ. По его данным, количество погибших и пропавших без вести военных противника в зоне специальной военной операции может насчитывать около 2 миллионов человек.