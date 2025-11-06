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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 09:06
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Командир «Ахмата» Апти Алаудинов пригласил своих критиков в зону СВО

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к своим критикам и заявил, что внутри страны есть люди, работающие на разобщение общества. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Есть такие люди, которые работают внутри России на разъединение нашей страны. Если вы такие «герои» — приезжайте сюда», — сказал Алаудинов, имея ввиду зону проведения специальной военной операции.

Он подчеркнул, что подобные действия направлены на разрушение межнационального и межрелигиозного единства.

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«Я всегда призывал всех объединяться, невзирая на вероисповедания и национальности. Наши враги хотят, чтобы мы между собой воевали», — отметил командир «Ахмата».

Алаудинов известен своей активной позицией в поддержке российских военнослужащих и регулярно выступает с обращениями, призывающими к единству и сплочённости страны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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