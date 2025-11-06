Командир «Ахмата» Апти Алаудинов пригласил своих критиков в зону СВО

Командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к своим критикам и заявил, что внутри страны есть люди, работающие на разобщение общества. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Есть такие люди, которые работают внутри России на разъединение нашей страны. Если вы такие «герои» — приезжайте сюда», — сказал Алаудинов, имея ввиду зону проведения специальной военной операции.

Он подчеркнул, что подобные действия направлены на разрушение межнационального и межрелигиозного единства.

«Я всегда призывал всех объединяться, невзирая на вероисповедания и национальности. Наши враги хотят, чтобы мы между собой воевали», — отметил командир «Ахмата».

Алаудинов известен своей активной позицией в поддержке российских военнослужащих и регулярно выступает с обращениями, призывающими к единству и сплочённости страны.