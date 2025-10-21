Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов предупредил о возможном демографическом кризисе на Украине, вызванном потерями ВСУ на фронте. По его словам, украинскому руководству попросту «наплевать» на судьбу мужчин, которых насильно отправляют на передовую.





«По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к двум миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа», — заявил Алаудинов в беседе с РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, в 2025 году на Украине в первый класс пошли 252 тысячи детей, тогда как в прошлом году это число равнялось 314 тысячам. Так, количество первоклашек за год сократилось почти на 20%. Как считает руководитель образовательного комитета парламента Украины Александр Бабак, такая тенденция отражает не только демографические изменения, но и последствия продолжающегося конфликта. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.