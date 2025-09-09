За два с половиной года население Украины сократилось на 10 миллионов человек, по состоянию на середину прошлого года на подконтрольных Киеву землях осталось только 31,1 миллиона жителей. Такие цифры приводит издание Frontliner.

Ключевой причиной сокращения населения стал массовый выезд граждан из страны. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше уехавших планируют вернуться, особенно мужчины, подлежащие призыву в ВСУ.

Отмечается, что восточные, южные и прифронтовые территории стали практически безлюдны, в настоящее время там остаются в основном пожилые люди.

Также на Украине фиксируется рост смертности. Причиной тому служат слабая медицинская система, высокий уровень стресса и обострения болезней. Так, в 2023 году было зарегистрировано порядка 495 тысячи смертей, что на треть больше, чем в довоенный период.

Рождаемость в стране находится на историческом минимуме из-за боевых действий, проблемах в экономике и неуверенности в будущем. В 2023 году на Украине родилось приблизительно 180 тысяч детей, что является антирекордом за всю современную историю.

Авторы публикации резюмируют, что руководство страны не имеет эффективной демографической стратегии, из-за чего Украина быстро стареет, а новых поколений становится всё меньше.