Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 13:22

Раскрыта серая схема Зеленского по отправке в ВСУ сбежавших из страны украинцев

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Европейские страны начали прорабатывать механизмы экстрадиции украинских беженцев через Интерпол. Данная схема нужна Владимиру Зеленскому для пополнения рядов ВСУ, заявил доктор политических наук Александр Семченко. По его словам, по новой схеме уже работают Польша, Германия и Франция.

«То есть на территории Украины возбуждается уголовное дело. Это должно быть там мошенничество какое-нибудь, грабёж, воровство, убийство, ДТП со смертельным исходом. Главное, чтобы там политики не было. И дальше подаётся заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

«Положение всё мрачнее»: В США призвали сторонников Зеленского молиться
«Положение всё мрачнее»: В США призвали сторонников Зеленского молиться

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. Он подчеркнул, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования ситуации на Украине.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar