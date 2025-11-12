Европейские страны начали прорабатывать механизмы экстрадиции украинских беженцев через Интерпол. Данная схема нужна Владимиру Зеленскому для пополнения рядов ВСУ, заявил доктор политических наук Александр Семченко. По его словам, по новой схеме уже работают Польша, Германия и Франция.

«То есть на территории Украины возбуждается уголовное дело. Это должно быть там мошенничество какое-нибудь, грабёж, воровство, убийство, ДТП со смертельным исходом. Главное, чтобы там политики не было. И дальше подаётся заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. Он подчеркнул, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования ситуации на Украине.