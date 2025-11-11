Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова»*... с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться ещё к этому человеку», — заметил министр. Он подчеркнул, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования.

Так Лавров прокомментировал интервью экс-представителя США по Украине Курта Уолкера, заявившего, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет, чтобы вся Украина стала частью России, а киевского главаря считает нацистом.

Глава МИД РФ добавил, что Россия признавала Украину, которая, согласно её же декларации, была безъядерным и нейтральным государством. По его словам, именно такую страну Москва и считала легитимной.

Напомним, неделей ранее Владимир Зеленский провёл церемонию награждения бойцов подразделения украинской нацгвардии «Рубеж»*, опубликовав в соцсетях фотографии, где он пожимает руки военнослужащим в форме с чёрно-красными нашивками. На шевронах заметна символика, визуально схожая с знаками СС, в сочетании с украинским трезубцем и надписью «Сила Свободы».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.