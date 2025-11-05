Россия и США
4 ноября, 23:57

Зеленский наградил нацгвардейцев в форме с нашивками, напоминающими знаки СС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл церемонию награждения украинских нацгвардейцев «Рубиж». Фотографии опубликованы в соцсетях бывшего комика.

На кадрах видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим, одетым в форму с чёрно-красными нашивками. На них присутствуют символы, визуально напоминающие знаки СС, а также украинский трезубец и надпись «Сила Свободы».

«Я встретился с военнослужащими в командном пункте 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Рубиж». Вместе с соседними подразделениями они ведут оборонительные действия в секторе Доброполье», — подписал главарь киевского режима публикацию.

Ранее Зеленский сообщил о своём визите на Красноармейское направление (украинское название — Покровское), признав наличие определённых трудностей, которые требуют решения. Ранее он встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооружённых сил Украины. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы, включая оперативную обстановку.

