4 ноября, 22:03

В Харькове оштрафовали таксиста за отказ говорить с пассажиром на украинском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В Харькове водителя такси оштрафовали на 5,1 тысячи гривен (120~ долларов) за отказ общаться с пассажиром на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской.

«В соответствии со статьей 188-52 кодекса Украины Об административных правонарушениях уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа (5100 грн) на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке», — говорится в сообщении.

Кроме штрафа, уполномоченная направила соответствующие обращения в Национальную полицию Украины, СБУ и центральный офис таксомоторного сервиса. Сервис такси сообщил, что водитель отстранён бессрочно, а все прочие сотрудники получили указание с требованием обслуживать пассажиров исключительно на украинском языке.

«Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права толерировать проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд», — заявила Ивановская.

Ранее украинские солдаты расстреляли своих сослуживцев из Вооружённых сил Украины из-за русского языка. Как сообщил офицер ВСУ, комбат приказал военным открыть огонь, потому что «провинившиеся» разговаривали на русском.

Тимур Хингеев
