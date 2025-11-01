Россия и США
1 ноября, 11:58

Украинский комбат приказал убить солдат ВСУ за разговор по-русски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Украинские солдаты расстреляли своих сослуживцев из ВСУ, услышав, как они говорят на русском языке между собой. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу ProUa подполковник Вооружённых сил Украины с позывным Купол.

«Я разговаривал с комбатом, спрашиваю, почему вы открыли огонь, а он отвечает: потому что они говорили по-русски», — рассказал офицер.

Ранее российские военнослужащие смогли перехватить радиопереговоры, где командир ВСУ приказывает солдатам убить мирного жителя Красного Лимана, который случайно попался им возле одного из постов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

