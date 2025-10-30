Боевики 63-й бригады ВСУ устраивают жестокие казни для мирных жителей Красного Лимана в ДНР. Украинское командование не только в курсе расстрелов простых граждан, но поощряет расправы. Об этом удалось узнать из радиоперехвата, который предоставили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

На аудиозаписи есть разговор украинского комбрига со своим подчинённым. Последний докладывает, что видел мирного жителя. Командир отдаёт приказ связать мужчину, бросить на пол, приставить к виску автомат и допросить. Также начальник ВСУ приказывает убить простого гражданина, случайно попавшегося бойцам ВСУ на одном из постов.

«Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады», — уточнили в силовых структурах РФ.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты оказались в тяжёлом положении под Красным Лиманом в ДНР. Речь идёт о 63-й бригаде ВСУ, командование забрасывает на передовую необученных бойцов, приказы не выполняются, и в рядах противника царят хаос и несогласованность.