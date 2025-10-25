Украинские солдаты оказались в тяжёлом положении под Красным Лиманом в ДНР. Речь идёт о 63-й бригаде ВСУ, командование забрасывает на передовую необученных бойцов, приказы не выполняются, и в рядах противника царят хаос и несогласованность. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

«Тяжёлая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — рассказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что крупная бронетанковая группировка ВСУ, насчитывающая около 600 единиц техники и состоящая из трёх механизированных бригад, оказалась в окружении под Красным Лиманом. Среди возможной трофейной техники ВС РФ могут оказаться танки «Леопард», «Абрамс» и БМП «Брэдли». Солдаты РФ вышли к Лиману с двух направлений. В этом районе дислоцируются 53-я, 60-я и 63-я механизированные бригады, а также 119-я бригада территориальной обороны Украины. Сам Лиман является ключевым железнодорожным узлом ДНР, через который осуществляется основное снабжение украинских войск.