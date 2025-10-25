В Кировоградской области произошли мощные взрывы на нефтебазе и складах с оружием Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, было зафиксировано около двадцати взрывов, вызвавших сильную детонацию склада вооружения. Лебедев уточнил, что склад располагался на ключевом железнодорожном узле, связывающем Причерноморье с восточными территориями, подконтрольными Киеву.

«Было около двадцати взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения. Помимо этого, известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские подразделения установили практически полный контроль над населённым пунктом Новосёловка в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что украинские формирования утратили возможность организованного отступления из данного района. В настоящее время проводятся операции по зачистке как самой Новосёловки, так и прилегающих территорий. Эти действия направлены на окончательную ликвидацию остатков сопротивления в данном районе.