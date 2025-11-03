Российский дипломат отверг доклад секретариата ЮНЕСКО по Украине, назвав его предвзятым и необъективным. Официальную позицию на профильной дискуссии в Самарканде озвучил заместитель постоянного представителя РФ при организации Кирилл Рынза.

«Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — подчеркнул Рынза на сессии Генконференции ЮНЕСКО.

По словам дипломата, в докладе генерального директора и секретариата ЮНЕСКО намеренно игнорируются ключевые аспекты дискриминационной политики Киева. В частности, документ не упоминает факты прославления нацистских пособников, законодательного запрета русского языка и систематического ущемления прав национальных меньшинств на Украине.

Рынза также отметил, что международная организация демонстрирует поразительную слепоту в отношении преследований Украинской православной церкви, о которых сообщают специальные процедуры Совета ООН по правам человека. Дипломат также добавил, что организация игнорирует информацию о сносе исторических памятников, который осуществляет киевский режим.

Ранее Исполнительный совет ЮНЕСКО официально выдвинул кандидатуру египетского политика и египтолога Халеда аль-Анани на пост генерального директора организации. Решение было принято членами совета путём голосования. Окончательное утверждение состоится 6 ноября на генеральной конференции ЮНЕСКО, где проголосуют все страны-члены организации.