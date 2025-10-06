На пост гендиректора ЮНЕСКО выдвинули представителя Египта аль-Анани

Исполнительный совет ЮНЕСКО официально предложил кандидатуру египетского политика и учёного-египтолога Халеда аль-Анани на ключевой пост в организации. Соответствующее решение было принято в ходе голосования в парижской штаб-квартире, о чём сообщила пресс-служба международной организации.

«По итогам голосования члены исполнительного совета ЮНЕСКО предложили Халеда аль-Анани (Египет) на должность генерального директора организации», — гласит коммюнике.

Согласно официальному коммюнике, члены исполнительного совета выдвинули аль-Анани для занятия должности генерального директора после проведения процедуры голосования. Окончательное утверждение кандидатуры запланировано на 6 ноября, когда в ходе генеральной конференции ЮНЕСКО состоится голосование с участием всех стран-членов организации. В случае избрания египетский представитель сменит на этом посту действующего гендиректора Одре Азуле, что произойдёт в середине ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о выходе страны из ЮНЕСКО — организации ООН, занимающейся вопросами образования, науки и культуры, а также формирующей список Всемирного наследия. В Белом доме пояснили, что такая мера связана с поддержкой организацией инициатив, которые, по мнению американской стороны, противоречат национальным интересам США.