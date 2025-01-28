Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры — в том числе её гендиректора Одри Азуле — за отказ от осуждения убийства российских журналистов. Этот поступок, по словам политика, приравнивает главу ЮНЕСКО к соучастию в информационной войне против России. Об этом дипломат заявил во время своего выступления на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает её, по сути дела, соучастницей информационной войны», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что в последнем докладе, который был опубликован ЮНЕСКО, не было упоминаний о российских журналистах, погибших при исполнении профессионального долга.