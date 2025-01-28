Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России
Лавров раскритиковал отказ ЮНЕСКО от осуждения убийств российских журналистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры — в том числе её гендиректора Одри Азуле — за отказ от осуждения убийства российских журналистов. Этот поступок, по словам политика, приравнивает главу ЮНЕСКО к соучастию в информационной войне против России. Об этом дипломат заявил во время своего выступления на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает её, по сути дела, соучастницей информационной войны», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что в последнем докладе, который был опубликован ЮНЕСКО, не было упоминаний о российских журналистах, погибших при исполнении профессионального долга.
Ранее Сергей Лавров оценил методы продвижения интересов США на мировой арене после угроз в адрес Москвы. Министр уверен, что цели Вашингтона остаются неизменными, несмотря на то, представители какой партии находятся у власти.
Life.ru