Постпредство РФ: Реакция гендиректора Азуле на выход США из ЮНЕСКО удивляет

Поспредство России при ЮНЕСКО удивило заявление гендиректора Одре Азуле, что выход США из организации был «ожидаемым» и не вызовет финансовых последствий. Так прокомментировал официальную реакцию международной организации врио постпреда РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшним заявлением гендиректора Одре Азуле в отношении решения Вашингтона. Удивлены замечаниями главы международной организации», — приводит его комментарий ТАСС.

В постпредстве также указали, что в 2023 году Азуле активно выступала за возвращение США в ЮНЕСКО. Она пыталась обойти правила процедуры, не фиксируя финансовые обязательства Вашингтона. Поэтому её новые заявления вызывают недоумение. Россия, отметил Рынза, сожалеет о таком решении США. По мнению российской стороны, оно будет иметь как политические, так и финансовые последствия.