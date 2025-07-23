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Регион
23 июля, 00:52

Постпредство РФ: Реакция гендиректора Азуле на выход США из ЮНЕСКО удивляет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Поспредство России при ЮНЕСКО удивило заявление гендиректора Одре Азуле, что выход США из организации был «ожидаемым» и не вызовет финансовых последствий. Так прокомментировал официальную реакцию международной организации врио постпреда РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшним заявлением гендиректора Одре Азуле в отношении решения Вашингтона. Удивлены замечаниями главы международной организации»,приводит его комментарий ТАСС.

В постпредстве также указали, что в 2023 году Азуле активно выступала за возвращение США в ЮНЕСКО. Она пыталась обойти правила процедуры, не фиксируя финансовые обязательства Вашингтона. Поэтому её новые заявления вызывают недоумение. Россия, отметил Рынза, сожалеет о таком решении США. По мнению российской стороны, оно будет иметь как политические, так и финансовые последствия.

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«‎Элемент стиля»: Госдуму повеселил классический фарс Трампа с выводом США из ЮНЕСКО

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Это подразделение ООН отвечает за образование, науку и культуру, а также включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Белый дом счёл, что организация поддерживает инициативы, противоречащие американским интересам.

Лия Мурадьян
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