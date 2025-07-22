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22 июля, 13:17

«‎Элемент стиля»: Госдуму повеселил классический фарс Трампа с выводом США из ЮНЕСКО

Депутат Хамитов напомнил, что выводить США из ЮНЕСКО стало привычкой Трампа

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп устроил очередной фарс с выходом его страны из ЮНЕСКО, своим решением он просто хочет показать готовность Вашингтона к «перезагрузке» международных отношений. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Госдумы (партия «Новые люди») Амир Хамитов.

Решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО — это классический случай «уже виденного»: в 2017 году его администрация уже принимала аналогичное решение, сославшись на «предвзятое отношение к США». Похоже, история повторяется — не только в виде фарса, но и как элемент узнаваемого политического стиля экс-президента.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО — это классический случай «уже виденного»: в 2017 году его администрация уже принимала аналогичное решение, сославшись на «предвзятое отношение к США». Похоже, история повторяется — не только в виде фарса, но и как элемент узнаваемого политического стиля экс-президента.
Решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО — это классический случай «уже виденного»: в 2017 году его администрация уже принимала аналогичное решение, сославшись на «предвзятое отношение к США». Похоже, история повторяется — не только в виде фарса, но и как элемент узнаваемого политического стиля экс-президента.

С практической точки зрения участие США в ЮНЕСКО всегда носило скорее символический и культурно-дипломатический характер, напомнил парламентарий. Тем не менее громкий демонстративный выход — привычный способ Трампа продемонстрировать «внешнеполитическую перезагрузку» и приоритет исключительно национальных интересов, объяснил Хамитов. По его мнению, ЮНЕСКО спокойно переживёт подобные выпады Штатов, а вот международное сообщество вновь получило сигнал: глобальные институты остаются уязвимыми перед волей отдельных политиков. Особенно когда речь идёт о странах с колоссальным влиянием, подчеркнул депутат.

С учётом прежней риторики Трампа не исключено, что следующими могут оказаться и другие структуры — от Всемирной торговой организации до ВОЗ, поделился предположением Хамитов. «Ведь, как, наверное, сказал бы сам Дональд: «Америка — прежде всего. Снова», — пошутил собеседник Life.ru.

Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС
Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО — подразделения ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Белый дом счёл, что организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Ольга Годуненко
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