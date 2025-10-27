Командир ВСУ Манько вновь стал звездой Интернета, благодаря слитым секретным картам фронта

Украинский командир Валентин Манько, известный своими выходками в TikTok, вновь оказался в центре скандала. На этот раз полковник опубликовал в соцсети фото карт с грифом «секретно». После скандала комбриг уже решил удалить своё нашумевшее видео, сообщает агентство УНИАН.

Обнародованная карта фронта и карта, которую показал командир ВСУ Валентин Манько.

Манько разместил в TikTok изображения карт зоны боевых действий, на которых указаны позиции украинских подразделений. При этом источники обратили внимание, что отображённая на снимках обстановка выглядит ещё более искажённой, чем у украинских пропагандистов из DeepState. Разница в данных на картах достигает девяти километров в районе между Вербовым и Березовым. Действия Манько вызвали бурное обсуждение в украинском сегменте соцсетей, где пользователи вновь обвинили его в неосторожности и самопиаре во время войны.

Ранее Валентин Манько уже становился героем скандалов из-за своих публикаций в соцсетях. Полковник выкладывал ролики, где танцевал под песню группы «Пневмослон» в нижнем белье, а также использовал маску TikTok, чтобы узнать, кто он из персонажей российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тогда приложение определило, что он — Турбо.