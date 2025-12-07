Путин в Индии
Регион
7 декабря, 19:16

В Ленобласти обезвредили все обломки сбитых БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Киришском районе Ленинградской области завершилось обезвреживание обломков беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

«Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти. Тротил уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Угроза безопасности ликвидирована», говорится в сообщении.

Оставшиеся фрагменты БПЛА передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

Накануне над Киришским районом сбили несколько беспилотников. Позже нашли обломки двух аппаратов. Первые детали обнаружили у деревни Глажево. Весь день на месте работали взрывотехники.

