6 декабря, 17:58

В Ленинградской области обнаружены обломки двух БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Ленинградской области обнаружены обломки двух беспилотных летательных аппаратов. О находке сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Первые части были найдены в районе деревни Глажево Киришского района. На месте весь день работали взрывотехники для обезвреживания.

«Севернее промзоны города Кириши обнаружены элементы ещё одного БПЛА. Он полностью уничтожен», уточнил губернатор.

Работы по обследованию местности и сбору обломков продолжаются с привлечением оперативных служб и районной администрации. Угрозы для жителей нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 6 декабря за три часа над территорией Ленинградской области силами ПВО были ликвидированы пять украинских беспилотников самолётного типа. Как отмечало ведомство, разрушений и жертв на земле в результате этого инцидента зафиксировано не было.

