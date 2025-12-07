Путин в Индии
Регион
7 декабря, 20:43

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Продолжительность ограничений не уточняются. Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам за актуальной информацией о рейсах.

Ранее ограничения вводили в аэропорту Сочи. Соответствующее уведомление опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Спустя 28 минут план «Ковёр» был отменён.

