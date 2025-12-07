В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Путин в Индии
7 декабря, 18:44

В международном аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Соответствующее уведомление опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Росавиация). Причины введения ограничений и их предполагаемая продолжительность не уточняются.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении.

Спустя 28 минут ограничения были сняты.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Как сообщает Росавиация, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

