Регион
6 декабря, 20:18

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее работу приостановил международный аэропорт Вильнюса. Причиной стало обнаружение в воздушном пространстве аэростатов, признанных потенциальной угрозой для авиации. На следующей неделе правительство Литвы введёт режим экстремальной ситуации в связи с регулярным нарушением воздушного пространства метеорологическими зондами. По данным властей, воздушные шары с грузом сигарет запускаются контрабандистами с территории Белоруссии. В ноябре прибалтийские львы даже грозились закрыть границу с Белоруссией в случае новых «‎атак».

