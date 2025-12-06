Волгоградский аэропорт временно приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению Росавиации, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.