Прибалтийские львы сговорились закрыть границу с Белоруссией в случае новых «‎атак»

Литва рассмотрит вопрос о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Белоруссией, но только после получения официальных гарантий от Минска о полном прекращении воздушной контрабанды. Такое заявление для журналистов сделала премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене, заручившись согласием других Прибалтийских львов закрыть белорусские рубежи.

«Граница закрыта не просто так, а из-за гибридных атак. Как только мы получим заверения белорусской стороны о том, что эти атаки остановлены и проблемы больше нет, мы примем решение об открытии границы», — сказала она.

Глава правительства уточнила, что литовская сторона не ведёт переговоры, а доносит до Минска свою позицию и те условия, при выполнении которых она готова пойти на нормализацию ситуации на границе. По её словам, Латвия и Эстония готовы закрыть границу с Белоруссией в знак солидарности, если Минск продолжит якобы свои «атаки».

Напомним, Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября.Поводом для принятия данной меры стали нарушения воздушного пространства с помощью метеозондов, которые применялись для доставки контрабанды, в том числе сигарет и других табачных изделий. Позже Литва частично смягчила введённый режим, разрешив проезд через один из КПП для отдельных групп граждан.