Белоруссия отказала Литве в открытии коридора для возврата грузовиков

Белоруссия не дала согласия на организацию специального пропуска для литовских грузовиков, которые должны вернуться в Литву. Об этом сообщил советник премьер-министра балтийской страны Игнас Доброволскас.

Советник главы литовского правительства подтвердил, что официальный ответ от пограничной службы Белоруссии был получен, и он оказался отрицательным. Напомним, что под эвакуационным коридором власти Литвы подразумевают разрешение на пересечение границы для фур своих компаний, которые в настоящее время находятся на территории Белоруссии.

Доброволскас также отметил, что Литва со своей стороны держит границу открытой для своих перевозчиков и для тех, кто прибывает из стран Европейского союза.

Напомним, Вильнюс ранее объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Причиной подобного решения послужили неоднократные случаи, когда воздушную границу нарушали метеозонды, использовавшиеся для переброски контрабанды, включая табачные изделия. Впоследствии Литва пошла на некоторые послабления, открыв один из пропускных пунктов для определённых категорий путешественников.