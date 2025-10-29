Россия и США
29 октября, 12:37

Литва полностью закрыла границу с Белоруссией

Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER

Правительство Литвы приняло решение о полном закрытии границы с Белоруссией на срок в один месяц. Такое заявление сделала премьер-министр страны Инга Ругинене в ходе заседания кабинета министров.

Глава литовского правительства пояснила, что данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности граждан республики. Она подчеркнула, что с территории Белоруссии исходят определённые угрозы, требующие незамедлительного реагирования. Полное закрытие границы рассматривается как вынужденная и временная мера.

«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определённые угрозы», — ответила она.

Ранее сообщалось, что в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса, где ему выдали ноту протеста. В министерстве отметили, что решение о закрытии границы было принято без предварительного уведомления и нарушает принципы свободы передвижения. Белоруссия назвала такие меры как антинародные.

